Хэмилтон: ощущение, что «Феррари» и «Ред Булл» сделали шаг назад

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от хороших выступлений команды на Гран-при Бразилии.
«По ощущениям мы определённо сделали шаг вперёд. При этом надо сказать, что складывается впечатление, что будто это «Ред Булл» и «Феррари» сделали шаг назад. Мы знаем, в каком направлении планируем развиваться, куда двигаемся и что нужно сделать, чтобы в новом сезоне получить возможность побороться за высшие места. Мы сосредоточены и уже готовы переключиться на работу в зимний перерыв», — приводит слова Хэмилтона Racefans.
Напарник Хэмилтона Джордж Расселл в субботу, 12 ноября, стал победителем спринтерской гонки Гран-при Бразилии, а сам Льюис финишировал третьим. Из-за штрафа Карлоса Сайнса, показавшего второй результат в спринте, Хэмилтон и Расселл стартуют в гонке с первого ряда.
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