Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода начнёт гонку в Бразилии с пит-лейна. В режиме закрытого парка ему поменяли на новые переднее и заднее антикрылья.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 24 круга
2. Карлос Сайнс («Феррари») +3.995
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4.492
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10.494
5. Серхио Перес («Ред Булл») +11.855
6. Шарль Леклер («Феррари») +13.133
7. Ландо Норрис («Макларен») +25.624
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +28.768
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +30.218
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +34.170
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +39.395
12. Мик Шумахер («Хаас») +41.159
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +41.763
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +42.338
15. Фернандо Алонсо («Альпин») +48.985
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +50.306
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +50.700
18. Эстебан Окон («Альпин») +51.756
19. Николас Латифи («Уильямс») +1:16.850
20. Алекс Албон («Уильямс») — сход.
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