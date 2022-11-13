Хэмилтон рассказал, как отреагировал на обгон Ферстаппена в спринте

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон рассказал, как отреагировал на обгон действующего победителя чемпионата голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на минувшем спринте Гран-при Бразилии.

Напомним, Хэмилтон финишировал третьим, уступив напарнику Джорджу Расселлу и испанцу Карлосу Сайнсу из «Феррари».

«Было приятно иметь темп. Мне кажется, что это был первый раз, когда я обошёл «Ред Булл» [в нынешнем сезоне]. И это было очень, очень сюрреалистично. Первый раз за долгое время, когда мы обошли их, и поэтому мы гордимся каждым в команде», – сказал Льюис после гонки.

Ранее стало известно, что Хэмилтон, Даниэль Риккардо из «Макларена» и Гуаньюй Чжоу из «Альфа Ромео» не получат штрафы за возможное нарушение стартовой процедуры перед спринтерской гонкой.

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки: