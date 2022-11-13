Хэмилтон рассказал, как отреагировал на обгон Ферстаппена в спринте

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон рассказал, как отреагировал на обгон действующего победителя чемпионата голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на минувшем спринте Гран-при Бразилии.
Напомним, Хэмилтон финишировал третьим, уступив напарнику Джорджу Расселлу и испанцу Карлосу Сайнсу из «Феррари».
«Было приятно иметь темп. Мне кажется, что это был первый раз, когда я обошёл «Ред Булл» [в нынешнем сезоне]. И это было очень, очень сюрреалистично. Первый раз за долгое время, когда мы обошли их, и поэтому мы гордимся каждым в команде», – сказал Льюис после гонки.
Ранее стало известно, что Хэмилтон, Даниэль Риккардо из «Макларена» и Гуаньюй Чжоу из «Альфа Ромео» не получат штрафы за возможное нарушение стартовой процедуры перед спринтерской гонкой.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:
- 13 ноября 2022
-
20:08
-
19:50
-
18:55
-
18:33
-
17:46
-
17:33
-
17:27
-
16:52
-
16:00
-
15:54
-
15:13
-
14:43
-
13:50
-
13:26
-
12:22
-
11:36
-
11:03
-
10:51
-
09:58
-
08:00
-
02:42
-
02:12
-
01:53
-
01:39
-
01:31
-
01:25
-
01:16
-
01:11
-
01:04
-
00:59
-
00:59
-
00:56
-
00:54
-
00:38
-
00:35