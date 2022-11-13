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Расселл стал победителем Гран-при Бразилии, Хэмилтон — второй, Сайнс — третий

Расселл стал победителем Гран-при Бразилии, Хэмилтон — второй, Сайнс — третий
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Завершился этап Формулы-1 в Бразилии. Его победителем стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон. Третьим на финиш пришёл Карлос Сайнс («Феррари»).

Гран-при Бразилии. Гонка.

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 71 круг.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.529.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +4.051.
4. Шарль Леклер («Феррари») +8.441.
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +9.561.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10.056.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +14.080.
8. Эстебан Окон («Альпин») +18.690.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +22.552.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23.552.
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +26.183.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +26.867.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +29.325.
14. Мик Шумахер («Хаас») +29.899.
15. Александер Албон («Уильямс») +36.016.
16. Николас Латифи («Уильямс») +37.038.
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
18. Ландо Норрис («Макларен») — сошёл.
19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сошёл.
20. Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл.

Формула-1 2022. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
13 ноября 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:34.044
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+1.529
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+4.051
Комментарии
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