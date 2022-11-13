«Мерседес» одержал первую победу в сезоне-2022

Победа британца Джорджа Расселла в гонке Гран-при Бразилии стала первой для команды «Мерседес» в нынешнем чемпионате.

Напомним, Расселл стал победителем спринта, а сегодня, 13 ноября, выиграл и гонку. Его напарник и соотечественник Льюис Хэмилтон финишировал вторым.

Всего в текущем сезоне Расселл, за исключением Гран-при Бразилии, семь раз поднимался на подиум. Британец становился третьим на этапах в Австралии, Испании, Азербайджане, Франции, Венгрии и Италии, вторым – на Гран-при Нидерландов.

Гран-при Бразилии. Гонка.



1. Джордж Расселл («Мерседес») — 71 круг.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.529.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +4.051.

4. Шарль Леклер («Феррари») +8.441.

5. Фернандо Алонсо («Альпин») +9.561.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10.056.

7. Серхио Перес («Ред Булл») +14.080.

8. Эстебан Окон («Альпин») +18.690.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +22.552.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23.552.