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«Мерседес» одержал первую победу в сезоне-2022

«Мерседес» одержал первую победу в сезоне-2022
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Победа британца Джорджа Расселла в гонке Гран-при Бразилии стала первой для команды «Мерседес» в нынешнем чемпионате.

Напомним, Расселл стал победителем спринта, а сегодня, 13 ноября, выиграл и гонку. Его напарник и соотечественник Льюис Хэмилтон финишировал вторым.

Всего в текущем сезоне Расселл, за исключением Гран-при Бразилии, семь раз поднимался на подиум. Британец становился третьим на этапах в Австралии, Испании, Азербайджане, Франции, Венгрии и Италии, вторым – на Гран-при Нидерландов.

Гран-при Бразилии. Гонка.

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 71 круг.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.529.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +4.051.
4. Шарль Леклер («Феррари») +8.441.
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +9.561.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10.056.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +14.080.
8. Эстебан Окон («Альпин») +18.690.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +22.552.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23.552.

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