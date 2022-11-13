Перес и Леклер сравнялись по очкам перед финалом сезона Формулы-1 в Абу-Даби

По итогам Гран-при Бразилии Формулы-1 Серхио Перес и Шарль Леклер имеют равное число очков в личном зачёте. За счёт большего числа побед монегаск опережает мексиканца — три против двух.



Формула-1. Личный зачёт.



1. Макс Ферстаппен — 429 очков.

2. Шарль Леклер — 290.

3. Серхио Перес — 290.

4. Джордж Расселл — 265.

5. Льюис Хэмилтон — 240.

6. Карлос Сайнс — 234.

7. Ландо Норрис — 113.

8. Эстебан Окон — 86.

9. Фернандо Алонсо — 81.

10. Валттери Боттас — 49.



В Кубке конструкторов между «Феррари» и «Мерседесом» 19 баллов — эта борьба за второе место тоже продолжается.



Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 719 очков.

2. «Феррари» — 524.

3. «Мерседес» — 505.

4. «Альпин» — 167.

5. «Макларен» — 148.

6. «Альфа Ромео» — 55.

7. «Астон Мартин» — 50.

8. «Хаас» — 37.

9. «Альфа Таури» — 35.

10. «Уильямс» — 8.