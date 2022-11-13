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Перес и Леклер сравнялись по очкам перед финалом сезона Формулы-1 в Абу-Даби

Перес и Леклер сравнялись по очкам перед финалом сезона Формулы-1 в Абу-Даби
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По итогам Гран-при Бразилии Формулы-1 Серхио Перес и Шарль Леклер имеют равное число очков в личном зачёте. За счёт большего числа побед монегаск опережает мексиканца — три против двух.

Формула-1. Личный зачёт.

1. Макс Ферстаппен — 429 очков.
2. Шарль Леклер — 290.
3. Серхио Перес — 290.
4. Джордж Расселл — 265.
5. Льюис Хэмилтон — 240.
6. Карлос Сайнс — 234.
7. Ландо Норрис — 113.
8. Эстебан Окон — 86.
9. Фернандо Алонсо — 81.
10. Валттери Боттас — 49.

В Кубке конструкторов между «Феррари» и «Мерседесом» 19 баллов — эта борьба за второе место тоже продолжается.

Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 719 очков.
2. «Феррари» — 524.
3. «Мерседес» — 505.
4. «Альпин» — 167.
5. «Макларен» — 148.
6. «Альфа Ромео» — 55.
7. «Астон Мартин» — 50.
8. «Хаас» — 37.
9. «Альфа Таури» — 35.
10. «Уильямс» — 8.

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