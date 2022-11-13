Источник: Перес нарочно устроил аварию в Монако, Ферстаппен припомнил ему это
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Стала известна возможная причина, по которой гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отказался пропускать своего напарника по команде Серхио Переса на финише гонки Гран-при Бразилии Формулы-1. Ферстаппен мог так поступить из-за событий в квалификации Гран-при Монако 2022 года. Голландский гонщик и эксперт Том Коронел рассказал, что тогда Перес якобы специально попал в аварию в конце сессии, что помогло ему оказаться на решётке выше Ферстаппена.
«То, что Том Коронел только что сказал на ViaPlay, – правда. Перес специально устроил аварию в квалификации Гран-при Монако и позже признался в этом Хельмуту Марко и Кристиану Хорнеру. Макс Ферстаппен этого не забыл», — написал в своём твиттер-аккаунте голландский журналист Эрик ван Харен.
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