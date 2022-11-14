Перес: если у Ферстаппена два чемпионских звания, так это только благодаря мне

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес после отказа Макса Ферстаппена пропустить его на финише Гран-при Бразилии напомнил, что без поддержки напарника голландец не являлся бы двукратным чемпионом мира. На Гран-при Абу-Даби 2021 года Перес своей отчаянной обороной позволил Ферстаппену приблизиться к Хэмилтону, хотя в конечном счёте это не сыграло роли в исходе гонки.



«Не понимаю, почему у него была такая реакция. Если у него два чемпионских звания, так это только благодаря мне», — заявил Перес в интервью испаноязычным СМИ после финиша гонки.



Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка



1. Джордж Расселл («Мерседес») — 71 круг.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.529.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +4.051.

4. Шарль Леклер («Феррари») +8.441.

5. Фернандо Алонсо («Альпин») +9.561.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10.056.

7. Серхио Перес («Ред Булл») +14.080.

8. Эстебан Окон («Альпин») +18.690.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +22.552.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +23.552.

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +26.183.

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +26.867.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +29.325.

14. Мик Шумахер («Хаас») +29.899.

15. Александер Албон («Уильямс») +36.016.

16. Николас Латифи («Уильямс») +37.038.

17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

18. Ландо Норрис («Макларен») — сошёл.

19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сошёл.

20. Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл.

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