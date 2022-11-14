Магнуссен прокомментировал столкновение с Риккардо на первом круге гонки

Пилот «Хааса» датчанин Кевин Магнуссен прокомментировал столкновение с австралийцем Даниэлем Риккардо из «Макларена» на первом круге гонки Гран-при Бразилии, которая состоялась вчера, 13 ноября, в Сан-Паулу.

Напомним, Риккардо развернул Магнуссена, после чего датчанин застрял на газоне, а австралиец улетел в барьеры. Оба пилота не смогли продолжить гонку.

«Я считаю, что наша машина показывала отличный темп на протяжении всего уикенда, но что есть, то есть. Даниэль сделал это ненамеренно, хотя нам это не поможет. Но мы двигаемся дальше.

Мы не всегда выходим на такие позиции, как в этот уикенд, поэтому жаль, что мы не смогли в полной мере воспользоваться этим сегодня. У нас был отличный день», – приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».