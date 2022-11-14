На болиде Расселла была проблема — «Мерседес» решил не рассказывать о ней гонщику
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что в ходе гонки Гран-при Бразилии Формулы-1 инженеры обнаружили утечку охлаждающей жидкости на болиде Джорджа Расселла. Проблема не помешала британцу финишировать и одержать первую победу в карьере.
«Всю гонку была утечка охлаждающей жидкости, и было непонятно, сможем ли мы доехать. Мы обсудили по внутренней связи и дружно согласились, что позволим ему ехать до конца — даже без воды, ну или что там охлаждает мотор. Просто попробуем финишировать.
Он заслуживал победы в Бахрейне, когда мы подвели его с машиной. Вот почему сегодняшняя победа делает нас счастливыми: он мог записать её на свой счёт ещё два года назад, но теперь наконец-таки у него есть победа», — приводит слова Вольфа RaceFans.
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