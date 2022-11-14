«Я поравнялся на 85 %». Ферстаппен удивлён штрафу за аварию с Хэмилтоном

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал столкновение с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на рестарте Гран-при Бразилии Формулы-1.



«Я просто почувствовал, что как только я оказался рядом с ним, то у него не было намерения оставить мне место. Но если ты не оставляешь мне места, то мы же столкнёмся? Я думал, что после прошлого года мы, возможно, всё забыли и можем наконец сражаться. Когда я ехал бок о бок, то подумал: давай отлично поборемся. Но ты чувствуешь, собирается ли пилот оставить тебе место или нет. И я его стороны было нулевое намерение оставить мне пространство.



Если честно, я был удивлён, когда получил пятисекундный штраф. Я не был расстроен. Но если вы спросите меня, сделал бы я так снова, то я бы ответил: „Без сомнений“.



Я поравнялся на 85 процентов, и у меня никогда не было намерения столкнуться. Но он не собирался оставлять мне места в том повороте. И мы столкнулись. Если бы он немного подвинулся, то, вероятно, все равно остался бы впереди. Досадно. Я хочу сражаться, но когда другой не хочет работать с тобой...» — приводит слова Ферстаппена Motorsport.