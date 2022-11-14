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Жан Тодт: Михаэль Шумахер по-прежнему присутствует в моей жизни и всегда будет

Жан Тодт: Михаэль Шумахер по-прежнему присутствует в моей жизни и всегда будет
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Бывший президент ФИА Жан Тодт признался, что семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер по-прежнему присутствует в его жизни. С Шумахером Тодт тесно работал, а затем и подружился, будучи руководителем команды «Феррари».

«Майкл по-прежнему присутствует в моей жизни и всегда будет присутствовать, что бы ни случилось. Вопрос лишь в том, как теперь я могу присутствовать в его и жизни его семьи», – приводит слова Тодта Bild.

Напомним, что в декабре 2013 года легендарный Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели.

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