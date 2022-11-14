Алонсо прокомментировал прорыв с 17-го места на пятое на Гран-при Бразилии

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление на Гран-при Бразилии, где он показал пятый результат. Заезд Фернандо начинал с 17-й позиции.



«Это была очень хорошая гонка для нас. Машина была очень конкурентоспособной, и мы здорово выбрали стратегию на гонку. Уже в концовке, во время периода машины безопасности, у меня были свежие шины, и мы держались очень близко к фронту пелотона.



Я смог обогнать Серхио Переса, после чего прицелился и на Шарля Леклера, но его болид был слишком быстр.



Ранее я допустил ошибку, когда мы столкнулись с Эстебаном. Поэтому в гонке мы хотели сделать всё возможное. Нам нужны были эти очки в преддверии этапа в Абу-Даби. Впереди ещё одна гонка с «Альпин», и я полностью сосредоточен на ней», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Альпин».

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