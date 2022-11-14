Перес: кто говорит, что Ферстаппен выиграл чемпионат из-за лимита расходов — неудачники

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес назвал «неудачниками» всех тех, кто считает, что его напарник Макс Ферстаппен стал победителем сезона-2021 из-за того, что австрийская команда нарушила лимит расходов.

Напомним, за превышение бюджетного лимита в 2021 году «быки» были оштрафованы на $ 7 млн. Также им сократили на 10 процентов время работы в аэродинамической трубе.

«Макс не получил никакого преимущества в производительности из-за перерасхода лимита. Он выиграл чемпионат в прошлом году не из-за того, что команда перерасходовала средства. Но другие команды пользуются этим и пытаются выставить «Ред Булл» в плохом свете, это очень несправедливо. И это показывает, что они могут быть обычными неудачниками», — приводит слова Переса RaceFans.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: