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Мик Шумахер: это не мой год

Мик Шумахер: это не мой год
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Немецкий пилот команды «Хаас» Мик Шумахер поделился мнением о своём выступлении на Гран-при Бразилии, где он показал 13-й результат. Заезд Мик начинал с 12-й позиции.

«Шины «медиум», похоже, нам не подходили. Как только мы перешли на «софт», я почувствовал себя намного комфортнее, а автомобиль стал более конкурентоспособным. Возможно, мы немного затянули первый пит-стоп, но никогда не знаешь наверняка. Так что в целом всё было в порядке. Иногда год складывается хорошо, а иногда – нет. Думаю, это просто был не мой год. Но у нас есть ещё один шанс, и мы сделаем всё, чтобы им воспользоваться», — приводит слова немецкого гонщика пресс-служба «Хааса».

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