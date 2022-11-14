Мик Шумахер: это не мой год
Поделиться
Немецкий пилот команды «Хаас» Мик Шумахер поделился мнением о своём выступлении на Гран-при Бразилии, где он показал 13-й результат. Заезд Мик начинал с 12-й позиции.
«Шины «медиум», похоже, нам не подходили. Как только мы перешли на «софт», я почувствовал себя намного комфортнее, а автомобиль стал более конкурентоспособным. Возможно, мы немного затянули первый пит-стоп, но никогда не знаешь наверняка. Так что в целом всё было в порядке. Иногда год складывается хорошо, а иногда – нет. Думаю, это просто был не мой год. Но у нас есть ещё один шанс, и мы сделаем всё, чтобы им воспользоваться», — приводит слова немецкого гонщика пресс-служба «Хааса».
Комментарии
- 14 ноября 2022
-
13:21
-
13:10
-
13:08
-
12:31
-
12:09
-
11:48
-
11:18
-
11:16
-
11:03
-
10:26
-
10:09
-
09:54
-
09:32
-
02:12
-
02:08
-
01:56
-
01:45
-
00:58
-
00:48
-
00:37
-
00:32
-
00:16
-
00:16
-
00:13
-
00:07
- 13 ноября 2022
-
23:59
-
23:53
-
23:48
-
23:39
-
23:26
-
23:26
-
23:06
-
23:03
-
23:00
-
22:59
Партнерский контент