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Леклер отреагировал на решение команды отказать ему в обмене позициями с Сайнсом

Леклер отреагировал на решение команды отказать ему в обмене позициями с Сайнсом
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказался по поводу решения команды отказать ему в обмене позициями с напарником Карлосом Сайнсом на Гран-при Бразилии.

Во время гонки монегаск призвал команду дать приказ Сайнсу пропустить его вперёд из-за того, что перед гонкой он на шесть очков отставал от Серхио Переса («Ред Булл») в их борьбе за второе место в чемпионате. Однако «Феррари» отказала в этом своему пилоту.

По командному радио он сказал: «Пожалуйста, подумайте о чемпионате». Но Леклеру ответили, что обмен позициями с Сайнсом будет «слишком рискованным», поэтому он остался четвёртым.

«Я понимал, что Карлос, очевидно, будет на подиуме. Обычно никогда не спрашиваю о таких вещах. Я спросил, потому что перед началом гонки мы обсуждали такой случай, но по какой-то причине в команде передумали. В самый разгар гонки это было очень обидно. Но так бывает», — приводит слова Леклера The Race.

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