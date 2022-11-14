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Ландо Норрис гарантировал себе звание «лучшего из остальных» по итогам сезона-2022

Ландо Норрис гарантировал себе звание «лучшего из остальных» по итогам сезона-2022
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис после Гран-при Бразилии гарантировал себе седьмое место в Формуле-1 по итогам сезона-2022. Британец точно станет лучшим позади шести пилотов трёх топ-команд чемпионата мира.

Британец на 27 очков опережает Эстебана Окона. Максимум можно набрать 26 за Гран-при (победа+БК).

Зачёт пилотов Формулы-1 перед последним Гран-при:

1. Макс Ферстаппен — 429 очков.
2. Шарль Леклер — 290.
3. Серхио Перес — 290.
4. Джордж Расселл — 265.
5. Льюис Хэмилтон — 240.
6. Карлос Сайнс — 234.
7. Ландо Норрис — 113.
8. Эстебан Окон — 86.
9. Фернандо Алонсо — 81.
10. Валттери Боттас 0 49.
11. Себастьян Феттель — 36.
12. Даниэль Риккардо — 35.
13. Кевин Магнуссен — 25.
14. Пьер Гасли — 23.
15. Лэнс Стролл — 14.
16. Мик Шумахер — 12.
17. Юки Цунода — 12.
18. Гуаньюй Чжоу — 6.
19. Александер Албон — 4.
20. Николас Латифи — 2.
21. Ник де Врис — 2.
22. Нико Хюлькенберг — 0.

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