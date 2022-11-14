Ландо Норрис гарантировал себе звание «лучшего из остальных» по итогам сезона-2022

Пилот «Макларена» Ландо Норрис после Гран-при Бразилии гарантировал себе седьмое место в Формуле-1 по итогам сезона-2022. Британец точно станет лучшим позади шести пилотов трёх топ-команд чемпионата мира.



Британец на 27 очков опережает Эстебана Окона. Максимум можно набрать 26 за Гран-при (победа+БК).



Зачёт пилотов Формулы-1 перед последним Гран-при:



1. Макс Ферстаппен — 429 очков.

2. Шарль Леклер — 290.

3. Серхио Перес — 290.

4. Джордж Расселл — 265.

5. Льюис Хэмилтон — 240.

6. Карлос Сайнс — 234.

7. Ландо Норрис — 113.

8. Эстебан Окон — 86.

9. Фернандо Алонсо — 81.

10. Валттери Боттас 0 49.

11. Себастьян Феттель — 36.

12. Даниэль Риккардо — 35.

13. Кевин Магнуссен — 25.

14. Пьер Гасли — 23.

15. Лэнс Стролл — 14.

16. Мик Шумахер — 12.

17. Юки Цунода — 12.

18. Гуаньюй Чжоу — 6.

19. Александер Албон — 4.

20. Николас Латифи — 2.

21. Ник де Врис — 2.

22. Нико Хюлькенберг — 0.