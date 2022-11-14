Бинотто объяснил, почему «Феррари» отказала Леклеру в обмене позициями с Сайнсом

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, почему команда приняла решение отказать пилоту Шарлю Леклеру в обмене позициями с напарником Карлосом Сайнсом на Гран-при Бразилии. Во время заезда монегаск призвал гоночный коллектив дать приказ Сайнсу пропустить его вперёд из-за того, что перед гонкой он на шесть очков отставал от Серхио Переса («Ред Булл») в их борьбе за второе место в чемпионате, однако получил отказ.
«Безусловно, поменять местами две машины на последней прямой было сложно. Ведь Шарль ехал впереди Фернандо и Макса, поэтому менять их местами было сложно и в какой-то степени опасно. И более того, мы знали, что ведётся расследование того, что произошло за машиной безопасности с Цунодой.
Если б Карлос получил пятисекундный штраф, то потерял бы более одной позиции. Поэтому было лучше сохранять порядок, не меняя позиции», — приводит слова Бинотто The Race.
Семь самых эпичных Гран-при Бразилии Формулы-1:
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