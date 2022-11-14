ФИА объяснила, почему Цуноде отказали вернуться в один круг с лидером на Гран-при Бразилии

ФИА объяснила необычную последовательность событий, которая привела к тому, что пилоту «Альфа Таури» Юки Цуноде было отказано в возможности вернуться в один круг с лидером в последний период сейфти-кара во время Гран-при Бразилии.

Цунода после выезда сейфти-кара поехал в боксы. Формально в этот момент он вернулся в один круг с лидерами, а система это зафиксировала. Когда после пит-стопа Юки выехал обратно всё ещё круговым, то система считала, что он свой лимит на возвращение в один круг уже выбрал.

«Все системы функционировали правильно и в соответствии с регламентом. Необычная ситуация возникла в результате особенностей конкретной трассы и сценария.

Он въехал на пит-лейн и ехал быстрее, чем вереница машин за машиной безопасности. При этом он вернулся в один круг с лидером, когда пересекал контрольную линию на пит-лейн. Когда он вернулся на трассу, системы правильно показали, что он снова отстаёт на круг, однако, поскольку он уже один раз вернулся в один круг с лидером, он не имел права сделать это снова, когда заканчивался период автомобиля безопасности.

Хотя это очень необычный сценарий, не было никаких системных или процедурных ошибок, это один из тех непредсказуемых сценариев, которые могут произойти, и нет никаких немедленных изменений, которые должны быть реализованы», — говорится в заявлении ФИА.