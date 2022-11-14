Bild: Хюлькенберг завтра подпишет контракт с «Хаасом», в среду о нём объявят

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг уже в ближайшее время должен заключить соглашение с американской командой «Хаас» на сезон-2023. По данным немецкой газеты Bild, если всё пойдёт согласно плану, то уже завтра, 15 ноября, Хюлькенберг поставит свою подпись под контрактом. Объявить о нём команда планирует в среду, 16 ноября.
Таким образом, Хюлькенберг заменит в составе «Хааса» другого немецкого гонщика Мика Шумахера и станет новым напарником Кевина Магнуссена. 35-летний Хюлькенберг проведёт свой первый полноценный сезон в Формуле-1 после трёхлетней паузы. За эти три сезона Нико занимал должность резервного пилота «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», подменив в разные моменты Серхио Переса, Лэнса Стролла и Себастьяна Феттеля.
Что касается Шумахера, то, по данным Bild, в «Хаасе» решили его не оставлять, поскольку Мик слишком медленно прогрессировал и при этом слишком дорого обходился команде из-за своих аварий. В этом сезоне Шумахер разбил машин примерно на три миллиона евро.
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