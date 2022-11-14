Хэмилтон рассказал об отношении к будущему противостоянию с Ферстаппеном после аварии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что он не беспокоится о будущих гонках с Максом Ферстаппеном, несмотря на столкновение, которое могло стоить ему победы в гонке на Гран-при Бразилии.
Пилоты столкнулись в Интерлагосе после рестарта в начале гонки, и оба были вынуждены покинуть трассу, в результате чего Хэмилтон опустился со второго места на восьмое, а Ферстаппену пришлось встать на пит-лейн для замены переднего антикрыла.
Голландец получил пятисекундный штраф за столкновение, а Хэмилтон заявил по командному радио, что «это не был гоночный инцидент».
«Что я могу сказать? Вы знаете, как это бывает с Максом. Думаю, это естественно, когда ты становишься успешным, то заодно становишься мишенью, но это нормально. Это не то, с чем я не сталкивался раньше.
Я не беспокоюсь о том, что нам придётся сражаться с ним в следующем году.
Честно говоря, я чувствую себя очень хорошо. Мы так много работали в этом году. Быть там, где мы есть, бороться за первый ряд, бороться за подиумы и получить первое и второе места здесь — это очень здорово, я рад за всю команду», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Спорные моменты между Хэмилтоном и Ферстаппеном в сезоне-2021:
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