Судьи объяснили, почему оштрафовали Ферстаппена за аварию с Хэмилтоном

Судьи Гран-при Бразилии объяснили решение выписать штраф пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену за аварию с Льюисом Хэмилтоном, представляющим «Мерседес», в ходе гонки Гран-при Бразилии. Макс получил два штрафных балла. Теперь у него их семь.



После рассмотрения инцидента со всех ракурсов стюарды определили, что Ферстаппен пытался обогнать Хэмилтона по внешнему радиусу первого поворота, затормозив очень поздно. Совершить обгон в первом повороте у него в итоге так и не вышло, а из-за слишком высокой скорости он не по оптимальной траектории вошёл во второй, что и привело к контакту. Отмечается, что в этот момент он и вступил в контакт с Хэмилтоном. Стюарды признают, что Хэмилтон, возможно, мог бы предоставить немного больше места на апексе второго поворота, но тем не менее, по их мнению, в основном вина лежит на Ферстаппене.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: