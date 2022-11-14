«Команде не надо было говорить мне, что делать». Окон пояснил ситуацию с Алонсо в Бразилии

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался по поводу радиопереговоров с командой насчёт его борьбы с напарником по команде Фернандо Алонсо на Гран-при Бразилии.
Во время гонки возникла ситуация, когда Алонсо с более свежими шинами ехал позади Окона, а впереди француза находился Себастьян Феттель на более жёстких и старых покрышках.
В это время Окон получил указание от команды пропустить Алонсо вперёд, однако гонщик ничего не ответил. Позже гоночный инженер Джош Пекетт вновь обратился к пилоту.
Окон: «Дайте мне участвовать в гонке! Я сделаю это, как только ситуация немного успокоится. Мы также можем потерять всё на рестарте».
Пеккет: «Эстебан, я не хочу, чтобы ты боролся с Фернандо. Понятно?»
Окон: «Сейчас мне нужно обогнать Феттеля. Я не собираюсь бороться с Фернандо».
Пекетт: «Всё в порядке. Ты можешь обогнать Феттеля. Я просто не хочу, чтобы ты связывался с Фернандо. Лишь бы это было понятно».
«Думаю, что просто возникло недопонимание, я не собирался сдерживать Фернандо. Я сказал, что сначала справлюсь с Себом. Потом, когда это будет сделано, мы найдём способ. Я не буду сопротивляться и дам ему себя обогнать. И именно это я и сделал. Я бы всё равно не смог его удержать. Он был на мягких шинах и очень быстр, и речь шла об очках для команды. Я был в курсе ситуации. Команде не нужно было говорить мне, что делать», — приводит слова Окона Motorsport-Total.
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