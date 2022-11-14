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Вольф рассказал об отношении «Мерседеса» к Мику Шумахеру

Вольф рассказал об отношении «Мерседеса» к Мику Шумахеру
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что немецкая команда ценит немецкого гонщика «Хааса» Мика Шумахера. Напомним, контракт Шумахера с «Хаасом» истекает по окончании этого сезона Формулы-1.

«Я не скрываю, что семья Шумахеров имеет тесную связь с «Мерседесом» и что мы очень ценим Мика», — приводит слова Вольфа F1-Insider.

Ранее немецкая газета Bild поделилась инсайдом, что соотечественник Шумахера гонщик Нико Хюлькенберг уже в ближайшее время должен заключить соглашение с «Хаасом» на сезон-2023. По данным издания, если всё пойдёт по плану, то уже завтра, 15 ноября, Хюлькенберг поставит свою подпись под контрактом. Объявить о нём американский гоночный коллектив планирует в среду, 16 ноября.

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