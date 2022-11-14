Хорнер: наказание для Макса было слишком суровым. Хэмилтон должен был дать больше места

Директор команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что Макс Ферстаппен должен был получить больше пространства от Льюиса Хэмилтона в момент, когда пилоты столкнулись на старте гонки в Бразилии.
«Я чувствовал, что наказание для Макса было слишком суровым. Я думал, что он заслужил немного больше пространства, чем ему дали. Льюис мог бы дать ему немного больше места для работы, потому что он был впереди на левом повороте.
Знаете, это прискорбно, я думаю, что это единственный инцидент, который произошел с Максом в этом году. К сожалению, нас посчитали или Макса посчитали виноватым и назначили ему пятисекундный штраф, что ещё больше ухудшило нашу гонку. Это было очень обидно», — приводит слова Хорнера Total-Motorsport.
Спорные моменты между Хэмилтоном и Ферстаппеном в сезоне-2021:
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