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Хорнер: наказание для Макса было слишком суровым. Хэмилтон должен был дать больше места

Хорнер: наказание для Макса было слишком суровым. Хэмилтон должен был дать больше места
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Директор команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что Макс Ферстаппен должен был получить больше пространства от Льюиса Хэмилтона в момент, когда пилоты столкнулись на старте гонки в Бразилии.

«Я чувствовал, что наказание для Макса было слишком суровым. Я думал, что он заслужил немного больше пространства, чем ему дали. Льюис мог бы дать ему немного больше места для работы, потому что он был впереди на левом повороте.

Знаете, это прискорбно, я думаю, что это единственный инцидент, который произошел с Максом в этом году. К сожалению, нас посчитали или Макса посчитали виноватым и назначили ему пятисекундный штраф, что ещё больше ухудшило нашу гонку. Это было очень обидно», — приводит слова Хорнера Total-Motorsport.

Спорные моменты между Хэмилтоном и Ферстаппеном в сезоне-2021:

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