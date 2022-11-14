Попов удивлён, что Ферстаппен отказался объяснять мотивы своего поступка на ГП Бразилии

Российский комментатор Алексей Попов прокомментировал скандальную ситуацию, произошедшую на Гран-при Бразилии. Напомним, на финише гонки Макс Ферстаппен отказался возвращать позицию своему напарнику по «Ред Булл» Серхио Пересу, а после финиша голландские СМИ сообщили, что причина этого была в нарочной аварии Переса в квалификации Гран-при Монако.



«Здесь очень странный момент, который Макс не захотел раскрывать. И странно: почему он не захотел? Не то чтобы ему шестое место было так важно, а не седьмое. 14 гонок он выиграл в этом году. Казалось бы, элементарная вежливость к человеку, который… Ну пусть в этом году у Макса и самого всё хорошо шло, но в том году Перес много ему помог, включая Абу-Даби. Вспомните, как он сдерживал того же Льюиса в ущерб себе, когда ему сказали, что нужно остановиться и сойти — он остановился безропотно. Короче говоря, он приносил себя часто в жертву. Казалось бы, какая тебе, Макс, разница, шестое или седьмое место?



Но у Макса был какой-то пунктик, и, видимо, он уже накануне говорил. Макс сказал, что он уже говорил команде и не будет возвращаться к своим словам.



Что-то было такое, за что Макс хотел отплатить, но не хотел произносить это вслух. Многие предположили, что Чеко нарочно устроил аварию в квалификации в Монако, которую ему не простил Макс, потому что это лишило его поула или позиции впереди Чеко. Теоретически это может быть, но вы понимаете, во-первых, раздувая это сейчас, он рискует лишить Чеко победы постфактум. Потому что, смотрите, в своё время за нарочную аварию в квалификации Михаэля Шумахера отправили с поула на последнее место. Как Чеко сейчас отправить на последнее место? Никак. Значит, можно ему к результату гонки приписать минуту, допустим. Зачем это надо? Я не знаю.



Доказать, что он нарочно попал в аварию, невозможно. Говорил ли он это Хельмуту Марко когда-то? Невозможно. С Монако прошло полгода. Надо ли было ему это делать? Одно дело, я понимаю, когда подозревают людей, которые после аварии оказывались на поуле. Но Чеко после разворота в «Портье» оказался третьим, позади двух «Феррари». Чего он добился? То, что он впереди Макса, но этого как-то мало для мотивации попадать в аварию. Может быть, дело не в этом, а в чём-то другом.



Так или иначе, Макс совершил странный манёвр, а главное, это вылилось в радиоэфир, и это явно не в его пользу. И, главное, он не хочет объясниться. Вот это странная история», — сказал Попов в видео, опубликованном на его YouTube-канале.