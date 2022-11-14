Ферстаппен стал спортсменом года по версии журнала GQ
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Двукратный чемпион мира голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал спортсменом года по версии журнала GQ, сообщает PlanetF1.
Церемония награждения GQ состоится в Лондоне 16 ноября.
В нынешнем сезоне Макс Ферстаппен одержал победу в 14 гонках, установив новый рекорд по количеству побед за сезон, превзойдя достижения Себастьяна Феттеля и Михаэля Шумахера.
Напомним, Ферстаппен досрочно оформил чемпионский титул в сезоне 2022 года на Гран-при Японии. Этот титул стал для голландского гонщика вторым подряд, первый титул он выиграл в 2021 году, одержав победу в последней гонке сезона, Гран-при Абу-Даби, в борьбе с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».
Церемония награждения GQ состоится в 25-й раз.
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