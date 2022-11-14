Алонсо: с точки зрения исполнения моя лучшая гонка была в Мексике

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от Гран-при Бразилии, в гонке которого он смог финишировать на пятой позиции.



«Думаю, с точки зрения исполнения моей лучшей гонкой была гонка в Мексике. Да, мне не удалось в ней добраться до финиша, но с точки зрения исполнения тогда я был доволен гораздо больше, чем здесь. Тем не менее гонка получилась хорошей. Со стратегией с тремя остановками мы не повторяли тактику большинства соперников. Мои шины почти всегда были свежее, благодаря чему в конце заезда я смог немного повеселиться, обгоняя Чеко и борясь с Шарлем. Учитывая то, что пилоты «Макларена» сошли, нам удалось заработать действительно много очков», — приводит слова Фернандо Алонсо Motorsport Week.