Хаккинен не согласился с решением судей по аварии Ферстаппена и Хэмилтона

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказался о столкновении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на рестарте Гран-при Бразилии.
«Столкновение между Ферстаппеном и Хэмилтоном казалось гоночным инцидентом, но судьи решили, что виноват Макс, и выписали ему штраф в пять секунд. Я считаю, что это сурово, ведь в первом повороте Макс был впереди, после чего Льюис широко заехал во второй поворот и вышел вперёд на следующем апексе. Никто не хочет аварий, особенно пилоты, которые привыкли побеждать в гонках. Макс мог бы отступить, поднять ногу с педали газа, но речь о долях секунды», — приводит слова Мики Хаккинена Unibet.
Напомним, Льюис Хэмилтон в итоге финишировал вторым, а Макс Ферстаппен — шестым. Победу в гонке отпраздновал напарник Хэмилтона Джордж Расселл.
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