«Это что-то личное». Ральф Шумахер — о критике Штайнера в адрес Мика

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер усмотрел личные мотивы в том, что руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер недоволен выступлениями племянника Ральфа — Мика Шумахера.
«Я считаю, что «Хаасу» трудно определиться с будущим Мика, иначе они бы уже давно это сделали. Думаю, взаимодействие, которое работает в этой команде, и открытость Гюнтера Штайнера, как я назвал бы это вежливо, не обязательно позитивные.
Мик уже показал свой потенциал. Но что бы он ни делал, Гюнтер Штайнер им недоволен. Такое поведение сложно объяснить с точки зрения стандартных причин. Это, должно быть, что-то личное. Думаю, Гюнтеру не нравится, что в центре внимания в команде может находиться кто-то другой, кроме него. Он слишком любит быть на переднем плане», — приводит слова Ральфа Шумахера Sky Germany.
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