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Квят рассказал, как испугался, что сломал антикрыло на машине NASCAR

Квят рассказал, как испугался, что сломал антикрыло на машине NASCAR
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Российский гонщик Даниил Квят поделился забавной историей с выступления в официальной сессии чемпионата NASCAR Cup.

«В Индианаполисе был контакт с одним парнем, и я думаю: о боже, я переднее антикрыло сломал. И тут понимаю, что у меня и не было никаких антикрыльев», — сказал Даниил на своём канале в YouTube.

Напомним, весной Даниил отказался подписывать документ «Обязательство о нейтралитете и мире», выданный Международной автомобильной федерацией (ФИА) специально для гонщиков из России и Беларуси. Квят принял решение сосредоточиться на гоночной серии NASCAR. Ранее Даниил выступал в Формуле-1. Последний сезон в «Королевских гонках» в качестве боевого пилота Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году россиянин был резервным пилотом французской команды «Альпин», но место боевого пилота так и не получил.

Квят сразился на силомере с чемпионом мира по кикбоксингу:

Квят проехал в Америке всего две гонки — и его уже ненавидят. Как же так? Квят проехал в Америке всего две гонки — и его уже ненавидят. Как же так?
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