«Это уже позади». Перес высказался по поводу ситуации с Ферстаппеном в Бразилии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу инцидента с напарником по команде Максом Ферстаппеном на Гран-при Бразилии.

Напомним, накануне в гонке Гран-при Бразилии Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу перед финишем, сославшись на личные причины. Голландские журналисты сообщили, что дело в аварии Переса в квалификации в Монако, которая якобы была нарочной.

«Что за день был вчера… Всё осложнилось из-за автомобиля безопасности, но тем не менее мы попали на подиум.

Теперь давайте сосредоточимся на Абу-Даби. Мы всё обсудили с Максом и командой ещё вчера, это уже позади. Мы просто продолжим работать как отличная команда, которой мы были до сих пор», — написал Перес в социальных сетях.

Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине: