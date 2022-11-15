«Это уже позади». Перес высказался по поводу ситуации с Ферстаппеном в Бразилии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу инцидента с напарником по команде Максом Ферстаппеном на Гран-при Бразилии.
Напомним, накануне в гонке Гран-при Бразилии Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу перед финишем, сославшись на личные причины. Голландские журналисты сообщили, что дело в аварии Переса в квалификации в Монако, которая якобы была нарочной.
«Что за день был вчера… Всё осложнилось из-за автомобиля безопасности, но тем не менее мы попали на подиум.
Теперь давайте сосредоточимся на Абу-Даби. Мы всё обсудили с Максом и командой ещё вчера, это уже позади. Мы просто продолжим работать как отличная команда, которой мы были до сих пор», — написал Перес в социальных сетях.
Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:
- 15 ноября 2022
-
10:39
-
10:15
-
09:59
-
09:45
-
00:59
-
00:51
-
00:01
- 14 ноября 2022
-
23:57
-
22:56
-
22:51
-
21:59
-
21:50
-
20:57
-
20:22
-
20:09
-
19:59
-
18:49
-
18:46
-
17:27
-
17:02
-
16:28
-
16:15
-
16:03
-
15:30
-
15:00
-
14:53
-
14:25
-
14:00
-
13:47
-
13:41
-
13:28
-
13:21
-
13:10
-
13:08
-
12:31