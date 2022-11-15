«Не ел и не пил два дня». Норрис похудел на 4 кг во время Гран-при Бразилии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о пищевом отравлении во время Гран-при Бразилии.
«Я был в довольно плохом состоянии на протяжении всего уикенда. Сейчас я в порядке, мне становится лучше с каждым днем, просто последний заезд взял своё. С четверга я не ел и не пил два дня, потерял почти 4 кг веса. Я действительно много боролся. После выступления в пятницу все подумали, что я в порядке, поскольку я хорошо справился и мы были быстры, но все было совсем наоборот. Тем не менее, весь медицинский персонал оказал мне максимальную поддержку. Теперь главное восстановиться к финалу сезона в Абу-Даби», — приводит слова Норриса The Race.
После этапа в Бразилии Норрис после Гран-при Бразилии гарантировал себе седьмое место в Формуле-1 по итогам сезона-2022.
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