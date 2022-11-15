Экклстоун: Формула-1 должна благодарить Макса Ферстаппена

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о голландском гонщике команды «Ред Булл» Максе Ферстаппене, отметив его достижения.



«Приятно видеть, что Формула-1 движется вперёд. Многое изменилось, хотя многие вещи остались прежними. Формула-1 должна благодарить Макса Ферстаппена. Он делает то, что должен делать – просто участвует в гонках. Фанаты давно, очень давно хотели увидеть кого-то подобного.



Нидерланды очень гордятся им. Там все поддерживают его. Это единственная причина, по которой мы вернулись в Зандворт. Я не был там последние два раза, но, надеюсь, там всё немного стало лучше. Продолжит ли Макс доминировать? Это зависит от его машины, но если «Ред Булл» будет продолжать в том же духе, просто не представляю, почему он должен перестать побеждать», – приводит слова Экклстоуна De Telegraaf.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: