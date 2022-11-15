«Не нужно было этого делать». Альберс — об инциденте между Ферстаппеном и Пересом

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс поделился мыслями об инциденте между пилотами «Ред Булл» Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном на Гран-при Бразилии. Напомним, в гонке Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу перед финишем, сославшись на личные причины.



«Я понимаю, что у него есть свои принципы, но гонщику его уровня не нужно было этого делать. Действительно ли всё это того стоило? Он должен быть намного выше этого. Однако команда не может получить гонщика, который делает то, что ему говорят: вежливо общаться с прессой, очень быстро пилотировать и становиться чемпионом мира. Всегда будут какие-то острые углы», — приводит слова Альберса GrandPX.news со ссылкой на De Telegraaf.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: