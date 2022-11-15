«Феррари» перестала модернизировать болид на сезон-2022 из-за лимита расходов

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил после Гран-при Бразилии, что у команды не было выбора, кроме как прекратить разработки на этот год, потому что она достигла потолка расходов на этот сезон в размере около $ 144 млн.

«Мы просто уперлись в лимит. Не было больше возможности развивать машину, поэтому мы просто остановились на достигнутом», — приводит слова Бинотто Motorsport.

Ранее сообщалось, что Бинотто может покинуть итальянскую команду. По мнению известного итальянского журналиста Лео Туррини главными кандидатами на замену Бинотто могут стать нынешний руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр и руководитель программы «Феррари» в GT и WEC Антонелло Колетта.

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