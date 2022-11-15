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«Это лишнее. Как удар ниже пояса». Ламмерс — о высказывании Переса в адрес Ферстаппена

«Это лишнее. Как удар ниже пояса». Ламмерс — о высказывании Переса в адрес Ферстаппена
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Бывший гонщик Формулы-1 Ян Ламмерс поделился мнением об инциденте между пилотами «Ред Булл» Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном на Гран-при Бразилии. Напомним, в гонке Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу перед финишем, сославшись на личные причины. После заезда Перес произнёс в адрес Ферстаппена: «Он показал, кем является на самом деле».

«Таков выбор Макса – он его сделал. Перес говорит, что Ферстаппен обязан ему своими двумя титулами, но он также сказал, что теперь он увидел истинную природу Ферстаппена, и я думаю, что это довольно личное. Это бросило тень на характер Макса. Думаю, что такие слова были лишними. Это как удар ниже пояса», — приводит слова Альберса GrandPX.news со ссылкой на De Telegraaf.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

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