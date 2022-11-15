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Экклстоун ответил на вопрос о шансах Ферстаппена побить рекорд по числу титулов в Ф-1

Экклстоун ответил на вопрос о шансах Ферстаппена побить рекорд по числу титулов в Ф-1
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун признался, что хотел бы, чтоб пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен побил рекорд по числу чемпионских титулов в «Королевских гонках». В настоящий момент семью титулами владеют британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», и легендарный немецкий гонщик Михаэль Шумахер.

«Побьёт ли Макс рекорд Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона по количеству чемпионских титулов в Формуле-1? Кто знает. Будем надеяться, что сможет», — приводит слова Экклстоуна De Telegraaf.

Напомним, Ферстаппен в этом сезоне Формулы-1 досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам Гран-при Японии, на котором он одержал победу. Для него этот титул стал вторым подряд.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

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