Экклстоун ответил на вопрос о шансах Ферстаппена побить рекорд по числу титулов в Ф-1

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун признался, что хотел бы, чтоб пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен побил рекорд по числу чемпионских титулов в «Королевских гонках». В настоящий момент семью титулами владеют британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», и легендарный немецкий гонщик Михаэль Шумахер.



«Побьёт ли Макс рекорд Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона по количеству чемпионских титулов в Формуле-1? Кто знает. Будем надеяться, что сможет», — приводит слова Экклстоуна De Telegraaf.



Напомним, Ферстаппен в этом сезоне Формулы-1 досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам Гран-при Японии, на котором он одержал победу. Для него этот титул стал вторым подряд.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: