Экс-пилот Формулы-1: ситуация не изменится, Перес всё равно останется вторым пилотом

Бывший пилот Формулы-1 Михаэль Блекемолен высказался по поводу ситуации, возникшей на Гран-при Бразилии между пилотами «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.

Напомним, в гонке Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу перед финишем, сославшись на личные причины.

«Для каждого гонщика важно одно: не позволять никому опережать себя. Я тоже не позволял кому-то себя обгонять. Им нужно разбираться. Конечно, это имеет значение, потому что это очень неприятная ситуация.

То, что он сказал: «Макс дважды стал чемпионом благодаря мне», я не совсем понимаю. Правда? Не знаю, но он подтолкнул его вперёд или что-то в этом роде? Поэтому я поддерживаю поступок Макса.

Иногда у Переса всё получается, но это происходит не так часто. Он не так хорош, как Макс. Они не часто соревнуются друг с другом в гонках, и я не думаю, что это изменится. В конце концов он так и останется вторым пилотом», — приводит слова Блекемолена Racingnews365.