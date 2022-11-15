Баррикелло высказался о Хюлькенберге в контексте места в «Хаасе» на следующий сезон Ф-1

Бывший гонщик «Феррари» Рубенс Баррикелло поделился мыслями о решении, которое в скором времени огласит «Хаас», по поводу второго пилота на следующий сезон. Кандидатами на это место являются нынешний гонщик Мик Шумахер, а также Нико Хюлькенберг.
«Честно говоря, Хюлькенберг в моём представлении является очень хорошим гонщиком. Он произвёл на меня большое впечатление не только с тех времён, когда мы были вместе в «Уильямсе». Когда не выступаешь в Формуле-1, даже если ходишь в спортзал, поддерживаешь форму и всё далее, выступать нелегко. Но когда его вызвали в последнюю минуту в Сильверстоун, он был очень быстрым.
Так что, хоть я и испытываю большую симпатию к Мику и действительно надеюсь, что он всё ещё получит свой шанс в конкурентоспособной машине, Хюлькенберг – гонщик, который заслуживает шанса вернуться. Он всё ещё молод, и, если у него есть воля, думаю, он справится», — приводит слова Баррикелло PlanetF1 со ссылкой на программу Sky Sports «Any Driven Monday».
Худшие гонщики Формулы-1 сезона-2021:
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