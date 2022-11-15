Кравиц после ссоры с Ферстаппеном прокомментировал его отказ пропускать Переса в Бразилии

Обозреватель Sky Sports Тед Кравиц высказался об инциденте между пилотами «Ред Булл» Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном на Гран-при Бразилии. Напомним, в гонке Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу перед финишем, сославшись на личные причины.



«Макса попросили кое-что сделать, но он ответил отказом. Как мне кажется, Макс правильно подметил, сказав: что Перес и Леклер равны по очкам, и, если что, сможет оказать помощь в Абу-Даби. И вообще Макс уже не так заинтересован. Он был заинтересован в чемпионате мира, который для него уже окончен. В чём тогда смысл? Было бы неплохо, если бы Перес был вторым, но на самом деле это не имеет значения. Кто вспомнит это в учебниках истории? Да, «Ред Булл» бы это устроило. Но, зная Макса, можно подумать, что у него следующие мысли: «Серхио финиширует вторым? Сомневаюсь, что его это волнует. Мы выиграли чемпионат. Работа выполнена», — приводит слова Кравица Crash.net.

Наопмним, недавно Ферстаппен принял решение игнорировать Sky Sports после того, как эксперт канала Кравиц высказался о титулах нидерландского пилота, заявив, что тот стал чемпионом после того, как Льюиса Хэмилтона ограбили в прошлом сезоне.

Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена: