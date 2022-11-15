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Вольф: в приоритете Хэмилтона стоит не рекорд по победам, а развитие болида на сезон-2023

Вольф: в приоритете Хэмилтона стоит не рекорд по победам, а развитие болида на сезон-2023
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о приоритетах пилота Льюиса Хэмилтона перед Гран-при Абу-Даби.

«Я думаю, что Льюису не нужно расставлять приоритеты и это не то, чего бы он хотел. Этот рекорд по победам в гонках для него менее приоритетен, скорее, ему важнее вместе с нами вернуть машину на тот уровень, на котором она может быть, и в следующем году бороться за большее количество побед в гонках и, надеюсь, за чемпионство.

Мы всегда говорили, что выступаем за сражения между пилотами, и никогда не поступали иначе – за исключением тех случаев, когда один гонщик потерял математические шансы на чемпионство, а другой претендует на титул», — приводит слова Вольфа RaceFans.

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:

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