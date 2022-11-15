Вольф: в приоритете Хэмилтона стоит не рекорд по победам, а развитие болида на сезон-2023
Поделиться
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о приоритетах пилота Льюиса Хэмилтона перед Гран-при Абу-Даби.
«Я думаю, что Льюису не нужно расставлять приоритеты и это не то, чего бы он хотел. Этот рекорд по победам в гонках для него менее приоритетен, скорее, ему важнее вместе с нами вернуть машину на тот уровень, на котором она может быть, и в следующем году бороться за большее количество побед в гонках и, надеюсь, за чемпионство.
Мы всегда говорили, что выступаем за сражения между пилотами, и никогда не поступали иначе – за исключением тех случаев, когда один гонщик потерял математические шансы на чемпионство, а другой претендует на титул», — приводит слова Вольфа RaceFans.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:
Комментарии
- 15 ноября 2022
-
16:10
-
16:02
-
15:57
-
14:48
-
13:47
-
13:42
-
13:29
-
12:50
-
12:09
-
12:08
-
11:49
-
11:41
-
10:55
-
10:39
-
10:15
-
09:59
-
09:45
-
00:59
-
00:51
-
00:01
- 14 ноября 2022
-
23:57
-
22:56
-
22:51
-
21:59
-
21:50
-
20:57
-
20:22
-
20:09
-
19:59
-
18:49
-
18:46
-
17:27
-
17:02
-
16:28
-
16:15
Партнерский контент