Вольф: в приоритете Хэмилтона стоит не рекорд по победам, а развитие болида на сезон-2023

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о приоритетах пилота Льюиса Хэмилтона перед Гран-при Абу-Даби.

«Я думаю, что Льюису не нужно расставлять приоритеты и это не то, чего бы он хотел. Этот рекорд по победам в гонках для него менее приоритетен, скорее, ему важнее вместе с нами вернуть машину на тот уровень, на котором она может быть, и в следующем году бороться за большее количество побед в гонках и, надеюсь, за чемпионство.

Мы всегда говорили, что выступаем за сражения между пилотами, и никогда не поступали иначе – за исключением тех случаев, когда один гонщик потерял математические шансы на чемпионство, а другой претендует на титул», — приводит слова Вольфа RaceFans.

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки: