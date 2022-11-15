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La Gazzetta dello Sport: в январе Вассёр сменит Бинотто во главе «Феррари»

La Gazzetta dello Sport: в январе Вассёр сменит Бинотто во главе «Феррари»
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто покинет свой пост, а его место займёт Фредерик Вассёр, занимающий в настоящий момент аналогичную должность в «Альфа Ромео». Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, решение принял лично президент «Феррари» Джон Элканн. «Скудерию» Бинотто должен покинуть в январе.

«Феррари» в преддверии последнего Гран-при сезона Формулы-1 занимает второе место в Кубке конструкторов. В активе итальянского гоночного коллектива 524 очка. На третьем месте «Мерседес», на счету которого 505 баллов. «Альфа Ромео» с 55 очками занимает шестую позицию. Досрочную победу в Кубке конструкторов добыла австрийская команда «Ред Булл».

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