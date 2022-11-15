La Gazzetta dello Sport: в январе Вассёр сменит Бинотто во главе «Феррари»
Поделиться
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто покинет свой пост, а его место займёт Фредерик Вассёр, занимающий в настоящий момент аналогичную должность в «Альфа Ромео». Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, решение принял лично президент «Феррари» Джон Элканн. «Скудерию» Бинотто должен покинуть в январе.
«Феррари» в преддверии последнего Гран-при сезона Формулы-1 занимает второе место в Кубке конструкторов. В активе итальянского гоночного коллектива 524 очка. На третьем месте «Мерседес», на счету которого 505 баллов. «Альфа Ромео» с 55 очками занимает шестую позицию. Досрочную победу в Кубке конструкторов добыла австрийская команда «Ред Булл».
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:
Комментарии
- 15 ноября 2022
-
16:10
-
16:02
-
15:57
-
14:48
-
13:47
-
13:42
-
13:29
-
12:50
-
12:09
-
12:08
-
11:49
-
11:41
-
10:55
-
10:39
-
10:15
-
09:59
-
09:45
-
00:59
-
00:51
-
00:01
- 14 ноября 2022
-
23:57
-
22:56
-
22:51
-
21:59
-
21:50
-
20:57
-
20:22
-
20:09
-
19:59
-
18:49
-
18:46
-
17:27
-
17:02
-
16:28
-
16:15
Партнерский контент