В «Феррари» и «Альфа Ромео» отреагировали на слухи о замене Бинотто на Вассёра

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» назвала слухами недавние публикации по поводу ухода с поста руководителя гоночного коллектива Маттиа Бинотто. Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Бинотто в январе покинет должность в «Скудерии», а на его место придёт руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр.



«Это слухи и домыслы, которые мы никогда не комментируем», — приводит в своих соцсетях слова представителей «Феррари» журналист Formu1a.uno Джулиано Дукесса.



Дукесса также отметил, что пресс-служба «Альфа Ромео» от комментариев отказалась, тем самым не став ничего отрицать.



«Феррари» в преддверии последнего Гран-при сезона Формулы-1 занимает второе место в Кубке конструкторов. На счету итальянского гоночного коллектива 524 очка.

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