Источник: в «Феррари» вернётся технический директор «Хааса»

Известный итальянский журналист Лео Туррини сообщил, что в следующем сезоне в «Феррари» должен вернуться Симоне Реста, который уже занимал должность главного конструктора «Скудерии» с 2014 по 2018 год.
Сообщается, что «Феррари» удалось сделать шаг вперёд в 2022 году, но в команде рассчитывали на большее. К новому сезону в итальянский коллектив должен вернуться Симоне Реста, который с начала сезона-2021 работал в «Хаасе».
Ранее также появлялась информация о том, что «Феррари» может покинуть нынешний руководитель команды Маттиа Бинотто. По информации источников, его заменит Фредерик Вассёр, сейчас занимающий аналогичную должность в «Альфа Ромео».
В нынешнем сезоне «Феррари» досрочно упустила и чемпионский титул, и победу в Кубке конструкторов. Сейчас команда борется с «Мерседесом» за второе место в Кубке, а Шарль Леклер — с пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом за второе место в общем зачёте пилотов.
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