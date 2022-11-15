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«Феррари» опровергла слухи об уходе Бинотто

«Феррари» опровергла слухи об уходе Бинотто
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«Феррари» опубликовала сообщение в своих социальных сетях по поводу слухов о возможном уходе руководителя команды Маттиа Бинотто со своего поста.

«В связи со слухами, которые появились в некоторых новостных агентствах и касаются позиции руководителя команды Маттиа Бинотто, «Феррари» сообщает, что это совершенно необоснованные предположения», — информирует пресс-служба «Скудерии» на своей странице в социальной сети.

После Гран-при Бразилии стали появляться сообщения о том, что Бинотто может быть уволен и его пост перед началом сезона-2023 займёт Фредерик Вассёр, который сейчас работает в «Альфа Ромео».

Журналист Джулиано Дукесса также сообщал, что в «Феррари» и в «Альфа Ромео» отказались комментировать слухи.

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