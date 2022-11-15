Хаккинен: победа Расселла лишь первая из многих

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен прокомментировал победу пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на Гран-при Бразилии, который прошёл в минувшие выходные.



Для британского гонщика это дебютная победа в гонке.



«Джордж идеально провёл Гран-при. Отлично стартовал, создал отрыв и после появления машины безопасности не позволил в себе усомниться. Он выдержал серьёзный прессинг от Хэмилтона, но Расселл удержал преимущество. Думаю, это лишь первая победа Расселла из многих, которые будут в дальнейшем.



Сейчас в карьере Джорджа подходящий момент: ему 24 года, он предельно мотивирован. За годы в «Уильямсе» он хорошо изучил Формулу-1, мог выиграть дебютную гонку ещё в 2020 году, когда заменил Хэмилтона. Но в итоге Расселл дождался этого уикенда, когда ему предоставили действительно быструю машину — и победил», — написал Хаккинен в колонке на Unibet.