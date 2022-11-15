Ферстаппен: год назад в Абу-Даби я считал, что не выиграю титул
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не верил в собственную победу и чемпионский титул на финише прошлого сезона.
«Да, на самом деле во время гонки в Абу-Даби я подумал, что уже не смогу выиграть титул. Однако продолжал бороться до конца. И даже если бы я в итоге так и не выиграл, то это всё равно был потрясающий сезон. Было очень эмоционально. Сейчас многое всплывает в памяти. Я не самый эмоциональный человек, но тогда у меня дрожали колени», — приводит слова Ферстаппена Crash.
В прошлом сезоне Макс Ферстаппен стал чемпионом мира, опередив в заключительной гонке в Абу-Даби Льюиса Хэмилтона из-за ошибки гоночной дирекции.
В нынешнем сезоне Ферстаппен досрочно выиграл титул после победы в Гран-при Японии.
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