Ферстаппен: год назад в Абу-Даби я считал, что не выиграю титул

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не верил в собственную победу и чемпионский титул на финише прошлого сезона.



«Да, на самом деле во время гонки в Абу-Даби я подумал, что уже не смогу выиграть титул. Однако продолжал бороться до конца. И даже если бы я в итоге так и не выиграл, то это всё равно был потрясающий сезон. Было очень эмоционально. Сейчас многое всплывает в памяти. Я не самый эмоциональный человек, но тогда у меня дрожали колени», — приводит слова Ферстаппена Crash.



В прошлом сезоне Макс Ферстаппен стал чемпионом мира, опередив в заключительной гонке в Абу-Даби Льюиса Хэмилтона из-за ошибки гоночной дирекции.



В нынешнем сезоне Ферстаппен досрочно выиграл титул после победы в Гран-при Японии.

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