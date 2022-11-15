Брандл: в жестоком мире Ф-1 нужна дружба, Максу ничего не стоило отдать шестое место

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл высказался о конфликте между пилотами «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом во время Гран-при Бразилии.



«Он отказался пропускать Переса по какой-то причине из прошлого. Вероятно, из-за выходки в квалификации в Монако. Макс ещё вспомнит, как Серхио сдерживал Хэмилтона в Абу-Даби в 2021 году, а это повлияло на то, что Льюис не заехал за новыми шинами.



Понятно, что здесь не конкурс популярности, но в жестоком мире Формулы-1 нужна дружба и уважение, и Максу ничего не стоило отдать шестое место напарнику, ведь чемпионат у него уже в кармане. Это второй бумеранг за две гонки, который сильно ударил по Максу», — приводит слова Брандла Sky Sports.