Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вильнёв: почему Ферстаппен поднял шум из-за шестого места?

Вильнёв: почему Ферстаппен поднял шум из-за шестого места?
Комментарии

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал внутрикомандный конфликт между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом во время Гран-при Бразилии.

«Серхио Перес просил поменяться позициями так же, как Леклер просил у команды поменять их с Сайнсом. Но я не могу понять реакцию Ферстаппена. Почему он поднял шум из-за шестого или седьмого места? Лично ему это ничего не изменило, а для Переса, который ему раньше помогал, и команды, это было важно. Макса даже не просили отказаться от подиума», — написал Вильнёв в своей колонке на Formule1.

Макс Ферстаппен отказался пропускать вперёд напарника, несмотря на то что Серхио Перес борется за второе место в общем зачёте пилотов с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером.

Чёрная неблагодарность чемпиона! Ферстаппен отплатил напарнику, который бился за него Чёрная неблагодарность чемпиона! Ферстаппен отплатил напарнику, который бился за него
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022