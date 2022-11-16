Вильнёв: почему Ферстаппен поднял шум из-за шестого места?
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал внутрикомандный конфликт между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом во время Гран-при Бразилии.
«Серхио Перес просил поменяться позициями так же, как Леклер просил у команды поменять их с Сайнсом. Но я не могу понять реакцию Ферстаппена. Почему он поднял шум из-за шестого или седьмого места? Лично ему это ничего не изменило, а для Переса, который ему раньше помогал, и команды, это было важно. Макса даже не просили отказаться от подиума», — написал Вильнёв в своей колонке на Formule1.
Макс Ферстаппен отказался пропускать вперёд напарника, несмотря на то что Серхио Перес борется за второе место в общем зачёте пилотов с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером.
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