Вильнёв: почему Ферстаппен поднял шум из-за шестого места?

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал внутрикомандный конфликт между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом во время Гран-при Бразилии.



«Серхио Перес просил поменяться позициями так же, как Леклер просил у команды поменять их с Сайнсом. Но я не могу понять реакцию Ферстаппена. Почему он поднял шум из-за шестого или седьмого места? Лично ему это ничего не изменило, а для Переса, который ему раньше помогал, и команды, это было важно. Макса даже не просили отказаться от подиума», — написал Вильнёв в своей колонке на Formule1.



Макс Ферстаппен отказался пропускать вперёд напарника, несмотря на то что Серхио Перес борется за второе место в общем зачёте пилотов с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером.